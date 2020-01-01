Игрок Десны стал автором первого гола после возобновления УПЛ
Денис Фаворов открыл счет в матче против Колоса.
В матче 24-го тура чемпионата Украины Колос - Десна игрок черниговского клуба Денис Фаворов отличился голом.
29-летний футболист на 64-й минуте встречи открыл счет в поединке, переправив мяч в сетку ударом головой после флангового навеса Андрея Тотовицкого.
Этот гол стал первым в чемпионате Украины после его возобновления.
Предлагаем вам ознакомиться с полным расписанием 24-го тура чемпионата Украины.
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