Игрок Десны стал автором первого гола после возобновления УПЛ

Денис Фаворов открыл счет в матче против Колоса.

В матче 24-го тура чемпионата Украины Колос - Десна игрок черниговского клуба Денис Фаворов отличился голом.

29-летний футболист на 64-й минуте встречи открыл счет в поединке, переправив мяч в сетку ударом головой после флангового навеса Андрея Тотовицкого.

Этот гол стал первым в чемпионате Украины после его возобновления.

Предлагаем вам ознакомиться с полным расписанием 24-го тура чемпионата Украины.