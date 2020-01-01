Исполнительный директор Карпат: Не нагнетайте ситуацию выдумками

Ростислав Ящишин заверил, что ситуация в Карпатах полностью под контролем.

Сегодня стало известно, что матч Карпаты - Мариуполь, запланированный на 31 мая, не состоится из-за того, что во львовском клубе были обнаружены случае заражения коронавирусом.

В связи с этой ситуацией исполнительный директор "львов" Ростислав Ящишин призвал СМИ не распространять непроверенную информацию и отметил, что УАФ и УПЛ полностью осведомлены о сложившейся ситуации.

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"Дорогие друзья-журналисты! Пожалуйста, не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. У меня просто волосы встают дыбом, когда я читаю о госпитализациях, легионерах и прочие глупости.

Мы движемся в соответствии протоколу, находимся в постоянном контакте с УАФ и УПЛ. Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. В понедельник еще раз все пройдут тестирование.

Худшее, что может сейчас быть - это паника, вызванная вашими постами", - написал Ящишин на своей страничке в Facebook.

Отметим, что все остальные матчи 24-го тура УПЛ пройдут в соответствии с расписанием.