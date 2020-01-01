Официально: Матч Карпаты - Мариуполь не состоится

Сезон в Украине только стартует, а уже отменен один из матчей.

Матч 24-го тура чемпионата Украины между львовскими Карпатами и Мариуполем отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, в Карпатах было сдано несколько положительных тестов на COVID-19 среди игроков и персонала клуба. В связи с этим руководство Премьер-лиги приняло решение отменить матч против Мариуполя.

Ожидается, что в скором времени будет принято решение относительно дальнейшей судьбы матча Карпаты - Мариуполь.

Вашему вниманию полное расписание 24-го тура чемпионата Украины.