Динамо прошло тестирование на COVID-19 накануне матча с Шахтером

Все игроки, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты.

Футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды Динамо прошли тестирование на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Команда проходит уже второе тестирование за последнее время - первое было сделано перед возобновлением командных тренировок, и тогда не было обнаружено ни единого случая заражения COVID-19.

Напомним, что первым поединком Динамо после паузы станет противостояние с Шахтером. Встреча состоится 31 мая в 17:00 и на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.

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