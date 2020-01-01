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Матч Карпаты - Мариуполь под угрозой срыва

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Причиной возможной отмены матча является угроза коронавируса.
Главный тренер Мариуполя Александр Бабич
Главный тренер Мариуполя Александр Бабич
ФК Мариуполь

Матч Карпаты - Мариуполь, который должен состоятся в воскресенье, 31 мая, в рамках первого тура после возобновления сезона, может не состоятся.

Как сообщает Football.ua, этот поединок может быть сорван из-за угрозы коронавируса во львовской команде. Мариуполь уже направлялся во Львов, однако теперь ожидает дальнейших указаний от Премьер-лиги.

Стоит сказать, что Карпаты уже официально подтвердили, что в клубе есть положительные тесты на COVID-19 среди некоторых игроков и персонала. Их отправили на самоизоляцию, а руководство УПЛ уведомили о невозможности проведения поединка.

Отметим, что после 23-х туров УПЛ Карпаты занимают последнее место в турнирной таблице, а Мариуполь идет вторым в нижней шестерке, отставая от Днепра-1 на три пункта.

Ранее сообщалось, что УПЛ не будут останавливать в случае заражения игрока коронавирусом.

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Теги: Карпаты, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, коронавирус
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