Матч Карпаты - Мариуполь под угрозой срыва

Причиной возможной отмены матча является угроза коронавируса.

Матч Карпаты - Мариуполь, который должен состоятся в воскресенье, 31 мая, в рамках первого тура после возобновления сезона, может не состоятся.

Как сообщает Football.ua, этот поединок может быть сорван из-за угрозы коронавируса во львовской команде. Мариуполь уже направлялся во Львов, однако теперь ожидает дальнейших указаний от Премьер-лиги.

Стоит сказать, что Карпаты уже официально подтвердили, что в клубе есть положительные тесты на COVID-19 среди некоторых игроков и персонала. Их отправили на самоизоляцию, а руководство УПЛ уведомили о невозможности проведения поединка.

Отметим, что после 23-х туров УПЛ Карпаты занимают последнее место в турнирной таблице, а Мариуполь идет вторым в нижней шестерке, отставая от Днепра-1 на три пункта.

Ранее сообщалось, что УПЛ не будут останавливать в случае заражения игрока коронавирусом.