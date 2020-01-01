Матч Карпаты - Мариуполь под угрозой срыва
Матч Карпаты - Мариуполь, который должен состоятся в воскресенье, 31 мая, в рамках первого тура после возобновления сезона, может не состоятся.
Как сообщает Football.ua, этот поединок может быть сорван из-за угрозы коронавируса во львовской команде. Мариуполь уже направлялся во Львов, однако теперь ожидает дальнейших указаний от Премьер-лиги.
Стоит сказать, что Карпаты уже официально подтвердили, что в клубе есть положительные тесты на COVID-19 среди некоторых игроков и персонала. Их отправили на самоизоляцию, а руководство УПЛ уведомили о невозможности проведения поединка.
Отметим, что после 23-х туров УПЛ Карпаты занимают последнее место в турнирной таблице, а Мариуполь идет вторым в нижней шестерке, отставая от Днепра-1 на три пункта.
Ранее сообщалось, что УПЛ не будут останавливать в случае заражения игрока коронавирусом.
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