Колос - Десна: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

Колос и Десна сыграют в матче 24-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Сегодня, 30 мая, возобновляется чемпионат Украины, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

Первый поединок чемпионата Украины после возобновления состоится в Киеве, где Колос встретится с черниговской Десной в рамках 24-го тура. Встреча пройдет на стадионе Оболонь-Арена в 14:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является черниговский клуб. Так, в компании bet365 принимают ставки на победу Десны с коэффициентом 1.85, в то время как победу хозяев поля оценили в 4.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.30.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. На Десну можно поставить с коэффициентом 1.95, а триумф Колоса оценили в 3.75. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

Предлагаем также ознакомиться с прогнозом букмекеров на матч Шахтер - Динамо, который состоится 31 мая в 17:00 по киевскому времени.