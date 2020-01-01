Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Колос - Десна: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

Комментариев: 0
Колос и Десна сыграют в матче 24-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Колос - Десна: прогноз букмекеров
Колос - Десна: прогноз букмекеров
ФК Колос

Сегодня, 30 мая, возобновляется чемпионат Украины, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

Первый поединок чемпионата Украины после возобновления состоится в Киеве, где Колос встретится с черниговской Десной в рамках 24-го тура. Встреча пройдет на стадионе Оболонь-Арена в 14:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является черниговский клуб. Так, в компании bet365 принимают ставки на победу Десны с коэффициентом 1.85, в то время как победу хозяев поля оценили в 4.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.30.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. На Десну можно поставить с коэффициентом 1.95, а триумф Колоса оценили в 3.75. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

Предлагаем также ознакомиться с прогнозом букмекеров на матч Шахтер - Динамо, который состоится 31 мая в 17:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Десна, Десна Чернигов, Колос, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт, букмекеры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь