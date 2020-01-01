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Александрия - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Александрия и Заря сыграют в матче 24-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Александрия - Заря: прогноз букмекеров
Александрия - Заря: прогноз букмекеров
ФК Заря

Сегодня, 30 мая, возобновляется чемпионат Украины, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

В рамках 24-го тура УПЛ в субботу, 30 мая, сыграют Александрия и Заря. Встреча состоится в Александрии на стадионе Ника в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является луганский клуб. Так, в компании bet365 принимают ставки на победу Зари с коэффициентом 2.20, в то время как победу хозяев поля оценили в 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. На луганчан здесь можно поставить с коэффициентом 2.20, а триумф подопечных Шарана оценили в 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.

Предлагаем также ознакомиться с прогнозом букмекеров на матч Шахтер - Динамо, который состоится 31 мая в 17:00 по киевскому времени.

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Теги: Александрия, Заря, Заря Луганск, чемпионат Украины по футболу, букмекеры, прогноз букмекеров, ставки на спорт, ставки букмекеров, футбол, чемпионат Украины, УПЛ
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