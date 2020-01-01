Александрия - Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ
Сегодня, 30 мая, возобновляется чемпионат Украины, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.
В рамках 24-го тура УПЛ в субботу, 30 мая, сыграют Александрия и Заря. Встреча состоится в Александрии на стадионе Ника в 17:00 по киевскому времени.
По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является луганский клуб. Так, в компании bet365 принимают ставки на победу Зари с коэффициентом 2.20, в то время как победу хозяев поля оценили в 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.
Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. На луганчан здесь можно поставить с коэффициентом 2.20, а триумф подопечных Шарана оценили в 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.
Предлагаем также ознакомиться с прогнозом букмекеров на матч Шахтер - Динамо, который состоится 31 мая в 17:00 по киевскому времени.
Полная версия правил