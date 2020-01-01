Нападающий Александрии: Не хочу еще раз пережить карантин

Денис Безбородько отметил, что во время паузы в чемпионате Украины ничего позитивного для себя не вынес.

Форвард Александрии Денис Безбородько рассказал о том, как провел время на карантине.

“Я был в Чернигове, дома. Работал, иногда виделся с ребятами, с которыми дружу. В начале карантина собирались и по двое перебрасывали мяч через сетку.

Ничего положительного для себя не вынес и не хочу еще раз пережить такое. Самое сложное было в психологическом плане: тренируешься сам, это быстро надоедает, давит психологически.

Когда есть командные занятия - все проще, потому что есть соревновательный процесс. А во время индивидуальных тренировок соревнуешься сам с собой. Думаю, в первых турах все наши игроки будут максимум на 70-80% готовности“, - цитирует футболиста пресс-служба УПЛ.

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