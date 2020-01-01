Шахтер - Динамо: где смотреть матч чемпионата Украины

Шахтер и Динамо сыграют в матче 24-го тура УПЛ. Узнайте, где смотреть это противостояние.

В центральном матче 24-го тура УПЛ встретятся лидеры турнирной таблицы - донецкий Шахтер и киевское Динамо. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский в воскресенье, 31 мая.

Где смотреть матч Шахтер - Динамо? В Украине в прямом эфире это противостояние покажет телеканал Футбол 1. Начало трансляции - в 16:55 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Динамо, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что по мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом являются “горняки“.