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Шахтер - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Шахтер и Динамо сыграют в матче 24-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров
ФК Шахтер Донецк

В центральном матче 24-го тура УПЛ встретятся лидеры турнирной таблицы - донецкий Шахтер и киевское Динамо. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский в воскресенье, 31 мая.

По мнению букмекеров, в данном поединке явным фаворитом являются “горняки“. Так, в компании bet365 принимают ставки на победу подопечных Каштру с коэффициентом 1.80, в то время как победу киевлян оценили в 4.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. На Шахтер здесь можно поставить с коэффициентом 1.83, а триумф подопечных Михайличенко оценили в 4.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Динамо, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

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