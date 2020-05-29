Ультрас Динамо отказался поддерживать команду

Болельщики недовольны тем, что они не смогут присутствовать на трибунах.

Ультрас киевского Динамо White Boys Club (WBC) заявили, что отказываются поддерживать клуб до тех пор, пока матчи будут проходить без зрителей, об этом они сообщили в Telegram.

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“Есть разные точки зрения на эту ситуацию, потому что, с одной стороны, команду следует поддерживать везде и всегда. А с другой - игры без зрителей - это пародия на футбол. Без эмоций, страсти и атмосферы. Стоило бы просто завершить чемпионат, чем доигрывать его в таком виде как сейчас.

Таким образом, ультрас WBC к восстановлению матчей со зрителями не будут присутствовать на стадионах в каком-либо виде.

Все предложения развесить баннеры на пустом секторе, поставить картонных фанатов, включить заряды из колонок или транслировать пиротехнические шоу на экранах мы воспринимаем как бутафорию, которая никогда не заменит настоящих эмоций и духа фанатского сектора“, - заявили в ультрас.

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Кроме того, фанаты отказались организовывать показ матчей у стадиона, аргументируя тем, что каждый самостоятельно должен решать, где смотреть матчи Динамо.

“Мы не будем организовывать трансляции матчей возле стадиона. Смотреть матч под забором спортивной арены, дома перед телевизором или просто игнорировать его, ехать на выезд несмотря на транспортные ограничения, или беречь себя и родных, оставаясь дома - единственного правильного решения нет.

Поэтому каждый самостоятельно решает для себя как действовать в этой ситуации. И, надеемся, что совсем скоро мы увидимся на трибунах!“, - отметили фанаты.

Напомним, что первый матч после паузы Динамо проведет против Шахтера.