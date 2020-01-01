Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Шахтер и Динамо сыграют в матче 24-го тура УПЛ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В центральном матче 24-го тура УПЛ встретятся лидеры турнирной таблицы - донецкий Шахтер и киевское Динамо. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Онлайн-трансляция матча Шахтер - Динамо будет доступна в этой новости в воскресенье, 31 мая, начиная с 17:00 по киевскому времени.

Предстоящий тур чемпионата Украины станет первым после возобновления сезона, который был на паузе с марта из-за пандемии коронавируса. Отметим, что поединок между “горняки“ и “бело-синими“, как и другие матчи в Украине, будет проходить без зрителей.

На данный момент Шахтер находится на первом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 59 очков. Динамо находится на третьей позиции, набрав 46 баллов и уступая Заре по дополнительным показателям.

В нынешнем сезоне команды уже четыре раза играли между собой - в чемпионате обе встречи выиграли “горняки“ (2:1 и 1:0), однако в Суперкубке и Кубке Украины сильнее оказывались киевляне (оба матча - 2:1).