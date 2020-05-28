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Соль: Я намерен добиться успеха в Динамо

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Форвард не спешит возвращаться в Испанию.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Фран Соль рассказал о своем возвращение в чемпионат Испании.

“Я очень верю в себя и знаю, что в Испании сумел бы забить много голов. То, что команды не видели или не хотели видеть во время моего пребывания там, будет возможным, когда я получу шанс. Тогда будет видно, стою ли того, чтобы получить полноценный контракт.

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Но сначала я хотел бы добиться успеха в Динамо. Я дебютировал, забил 2 гола, а в третьем матче получил травму. Не хочу сдаваться“, - приводит слова испанца As.

Соль также рассказал о своих успеха в изучении русского языка.

“Мне удалось выучить русский язык. Сейчас мне больше не нужен переводчик. Во время карантина воспользовался возможностью еще больше заниматься изучением языка и осмелился давать интервью на этом языке“, - отметил форвард.

Ранее Соль прокомментировал предстоящею игру с донецким Шахтером в рамках УПЛ, которая состоится 31 мая в 17:00 по киевскому времени.

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Теги: Фран Соль, Динамо Киев, чемпионат Украины, УПЛ, футбол
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