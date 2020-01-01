Президент Руха опроверг информацию о покупке поддержки от звезд футбола

Григорий Козловский отметил, что в клубе не платили ни за одно видео подобного характера.

Президент Руха Григорий Козловский сообщил, что основатель компании Wyscout поддержал строительство академии клуба.

“Рад, что получил слова поддержки от Маттео Камподонико. Это создатель футбольного сервиса, которым пользуются едва ли не все клубы Европы. Сейчас сложно представить работу нашего клуба без использования Wyscout.

Функционер прокомментировал слухи о том, что клуб якобы покупает поддержку за деньги.

“Маттео Камподонико - очень зажиточный и самодостаточный человек, потому читать комментарии, что я или кто-то другой купил это видео - просто смешно. Ни разу ни за одно видео не платили.

Как по мне, это низко, потому никогда ни я, ни моя команда таким не занималась, не занимается и не будет заниматься“, - написал Козловский на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее строительство академии Руха поддержали Марчелло Липпи и Луиш Фелипе Сколари.