Нападающий Динамо: Всегда приятно играть в первой команде
Форвард Динамо Даниил Сухоручко прокомментировал победу над Олимпиком (2:0) в рамках товарищеского матча.
“Хороший матч получился, приятно побеждать. Олимпик - добротная команда, но мы были сильнее. Мы набираем физические кондиции и с каждой игрой улучшаем свои показатели. Так и должно происходить“.
Футболист также оценил готовность команды к поединку против Шахтера.
“В какой мы форме? Понятно, было у нас мало времени подготовиться, но работали индивидуально и, думаю, что к игре с Шахтером будем готовы.
Как проходит адаптация? Сложновато, но все хорошие ребята, поддерживают. Всегда приятно играть в первой команде. Тут намного быстрее скорости, это совсем по-другому“, - цитирует Сухоручко официальный сайт киевлян.
Напомним, матч Шахтер - Динамо состоится в воскресенье, 31 мая, в 17:00 по киевскому времени.
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