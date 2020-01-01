Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нападающий Динамо: Всегда приятно играть в первой команде

Комментариев: 0
Даниил Сухоручко считает, что команда будет готова к матчу против Шахтера.
Даниил Сухоручко
Даниил Сухоручко
ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Даниил Сухоручко прокомментировал победу над Олимпиком (2:0) в рамках товарищеского матча.

“Хороший матч получился, приятно побеждать. Олимпик - добротная команда, но мы были сильнее. Мы набираем физические кондиции и с каждой игрой улучшаем свои показатели. Так и должно происходить“.

Футболист также оценил готовность команды к поединку против Шахтера.

“В какой мы форме? Понятно, было у нас мало времени подготовиться, но работали индивидуально и, думаю, что к игре с Шахтером будем готовы.

Как проходит адаптация? Сложновато, но все хорошие ребята, поддерживают. Всегда приятно играть в первой команде. Тут намного быстрее скорости, это совсем по-другому“, - цитирует Сухоручко официальный сайт киевлян.

Напомним, матч Шахтер - Динамо состоится в воскресенье, 31 мая, в 17:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, Даниил Сухоручко, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: fcdynamo.kiev.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь