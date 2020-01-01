Нападающий Динамо: Всегда приятно играть в первой команде

Даниил Сухоручко считает, что команда будет готова к матчу против Шахтера.

Форвард Динамо Даниил Сухоручко прокомментировал победу над Олимпиком (2:0) в рамках товарищеского матча.

“Хороший матч получился, приятно побеждать. Олимпик - добротная команда, но мы были сильнее. Мы набираем физические кондиции и с каждой игрой улучшаем свои показатели. Так и должно происходить“.

Футболист также оценил готовность команды к поединку против Шахтера.

“В какой мы форме? Понятно, было у нас мало времени подготовиться, но работали индивидуально и, думаю, что к игре с Шахтером будем готовы.

Как проходит адаптация? Сложновато, но все хорошие ребята, поддерживают. Всегда приятно играть в первой команде. Тут намного быстрее скорости, это совсем по-другому“, - цитирует Сухоручко официальный сайт киевлян.

Напомним, матч Шахтер - Динамо состоится в воскресенье, 31 мая, в 17:00 по киевскому времени.