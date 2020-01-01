Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Динамо
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил бригады судей на матчи 24-го тура УПЛ.
Центральный поединок тура между донецким Шахтером и Динамо Киева, который состоится в столице, рассудит Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР станет Виталий Романов.
30 мая, суббота
Колос - Десна. Главный арбитр - Юрий Иванов (Донецкая область)
Александрия - Заря. Главный арбитр - Евгений Арановский (Киев). Арбитр ВАР - Николай Балакин.
Днепр-1 - Олимпик. Главный арбитр - Андрей Коваленко (Полтава)
31 мая, воскресенье
Шахтер - Динамо. Главный арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР - Виталий Романов.
Карпаты - Мариуполь. Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ворскла - Львов. Главный арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)
Напомним, что Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ 30 мая.
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