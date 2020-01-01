Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Динамо

Стали известны назначения арбитров на предстоящий тур чемпионата Украины.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил бригады судей на матчи 24-го тура УПЛ.

Центральный поединок тура между донецким Шахтером и Динамо Киева, который состоится в столице, рассудит Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР станет Виталий Романов.

30 мая, суббота

Колос - Десна. Главный арбитр - Юрий Иванов (Донецкая область)

Александрия - Заря. Главный арбитр - Евгений Арановский (Киев). Арбитр ВАР - Николай Балакин.

Днепр-1 - Олимпик. Главный арбитр - Андрей Коваленко (Полтава)

31 мая, воскресенье

Шахтер - Динамо. Главный арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР - Виталий Романов.

Карпаты - Мариуполь. Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ворскла - Львов. Главный арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)

Напомним, что Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ 30 мая.