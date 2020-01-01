Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, кто обслужит матч Шахтер - Динамо

Комментариев: 0
Стали известны назначения арбитров на предстоящий тур чемпионата Украины.
Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль
УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил бригады судей на матчи 24-го тура УПЛ.

Центральный поединок тура между донецким Шахтером и Динамо Киева, который состоится в столице, рассудит Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР станет Виталий Романов.

30 мая, суббота 

Колос - Десна. Главный арбитр - Юрий Иванов (Донецкая область)

Александрия - Заря. Главный арбитр - Евгений Арановский (Киев). Арбитр ВАР - Николай Балакин.

Днепр-1 - Олимпик. Главный арбитр - Андрей Коваленко (Полтава)

31 мая, воскресенье

Шахтер - Динамо. Главный арбитр - Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР - Виталий Романов.

Карпаты - Мариуполь. Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ворскла - Львов. Главный арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)

Напомним, что Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ 30 мая.

Поделись:
Теги: УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь