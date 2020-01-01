Шахтер проведет товарищеский матч против Оболонь-Бровар

Представитель Первой лиги сыграет с чемпионом УПЛ в спарринге.

Донецкий Шахтер в рамках подготовки к возобновлению сезона запланировал еще один товарищеский матч.

Как сообщает официальный сайт "горняков", в среду, 27 мая, дончане сыграют в Святошино против Оболонь-Бровар. Начало поединка запланировано на 11:00 по киевскому времени.

Отметим, что Оболонь-Бровар выступает в Первой лиге Украины и занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков за 19 матчей.

Напомним, в первом спарринге Шахтер сыграл с львовским Рухом, обыграв соперника со счетом 4:1.