Дочка Суркиса погуляла в компании игрока Динамо
Яна Суркис вместе с футболистом отправились за продуктами в магазин.
Младшая дочь президента Динамо Игоря Суркиса Яна провела время с игроком молодежной команды "бело-синих" Кристианом Биловаром.
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На своей страничке в Instagram девушка опубликовала фото с Кристианом из продуктового магазина. На снимке Яна сидит в тележке для продуктов, а футболист стоит за ней.
"Карантинная покупка еды", - подписала под снимком Яна.
Отметим, что на данный момент Кристиан выступает в команде U-19 и отыграл в нынешнем сезоне 15 матчей.
Ране сообщалось, что президент Динамо Игорь Суркис бросил вызов своим игрокам.
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