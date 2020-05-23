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Дочка Суркиса погуляла в компании игрока Динамо

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Яна Суркис вместе с футболистом отправились за продуктами в магазин.
Яна и Игорь Суркисы
Яна и Игорь Суркисы
instagram.com/y.surkis777/

Младшая дочь президента Динамо Игоря Суркиса Яна провела время с игроком молодежной команды "бело-синих" Кристианом Биловаром.

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На своей страничке в Instagram девушка опубликовала фото с Кристианом из продуктового магазина. На снимке Яна сидит в тележке для продуктов, а футболист стоит за ней.

"Карантинная покупка еды", - подписала под снимком Яна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarantine food shopping ✌🏽

Публикация от Yana Surkis (@y.surkis777)

Отметим, что на данный момент Кристиан выступает в команде U-19 и отыграл в нынешнем сезоне 15 матчей.

Ране сообщалось, что президент Динамо Игорь Суркис бросил вызов своим игрокам.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо, Динамо Киев, Украина, футбол, вне игры
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