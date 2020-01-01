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Президент Игульца: На месте Коломойского, с Днепром поступил бы так же

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Александр Поровознюк считает, что Игорь Коломойский - замечательный дядька.
Александр Поровознюк
Александр Поровознюк
ФК Ингулец

Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился своим мнением о том, почему бизнесмен Игорь Коломойский потерял интерес к Днепру.

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"Коломойский - замечательный дядька. У этого человека можно немало полезного отметить. Например, жесткости и прямолинейности в отношениях. Когда он прав, он будет идти до конца. Потому что он прав.

У него есть этот внутренний стержень, которому можно позавидовать. Мало таких настойчивых людей, как Коломойский. Все, что он думает, говорит в глаза. Немногие могут так прямо говорить, как он.

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История c Днепром? Вы не знаете всенр. На его месте я бы поступил точно так же. Когда у тренера Днепра, не буду говорить имени, была зарплата 4 миллиона евро в год и когда он приглашал футболистов и брал откаты по 100 тысяч долларов с каждого игрока - это низко и подло.

И когда президент клуба убрал этого тренера, он имел еще наглость требовать компенсацию за увольнение. Коломойский пошел на принцип. Это его позиция. Повторюсь, если бы меня дурили на такие деньги, я поступил бы точно так же", - приводит слова Поворознюка КП в Украине.

Предположительно, речь идет об испанском тренере Хуанде Рамосе, который работал в Днепре с 2010 по 2014 годы.

Ранее Александр Поворознюк рассказал, почему Шахтер не хочет расширения УПЛ.

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Теги: Александр Поворознюк, Игорь Коломойский, Украина, футбол, Днепр, Ингулец
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