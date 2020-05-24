Милевский: Играть с Шахтером в полуфинале Кубка УЕФА не хотелось

Украинец признался, что лучше бы выиграл Кубок УЕФА, чем обыграл "горняков" в чемпионате.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский поделился воспоминаниями о полуфинале Кубка УЕФА, когда он играл за киевское Динамо и команда проиграла Шахтеру по сумме двух матчей в еврокубковом турнире.

"В том чемпионском сезоне у Шахтера не было шансов в УПЛ, ведь отрыв был колоссальным. Семин собрал команду единомышленников, мы играли в таком же комбинационном стиле, как и Шахтер Луческу.

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Если честно, я бы предпочел Кубок УЕФА, а не победу в чемпионате. Играть с Шахтером в полуфинале не хотелось. Мы понимали, что кто выйдет в финал, тот выиграет Кубок УЕФА. Финальный матч с Вердером я не смотрел", - рассказал Милевский в эфире программы Великий футбол.

Ранее Артем Милевский рассказал о поражении Динамо-Брест в финале Кубка Беларуси.