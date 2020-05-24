Милевский: Играть с Шахтером в полуфинале Кубка УЕФА не хотелось
Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский поделился воспоминаниями о полуфинале Кубка УЕФА, когда он играл за киевское Динамо и команда проиграла Шахтеру по сумме двух матчей в еврокубковом турнире.
"В том чемпионском сезоне у Шахтера не было шансов в УПЛ, ведь отрыв был колоссальным. Семин собрал команду единомышленников, мы играли в таком же комбинационном стиле, как и Шахтер Луческу.
Читай также: Вукоевич: Динамо выиграло бы Кубок УЕФА в 2009-м году, если бы прошло Шахтер
Если честно, я бы предпочел Кубок УЕФА, а не победу в чемпионате. Играть с Шахтером в полуфинале не хотелось. Мы понимали, что кто выйдет в финал, тот выиграет Кубок УЕФА. Финальный матч с Вердером я не смотрел", - рассказал Милевский в эфире программы Великий футбол.
Ранее Артем Милевский рассказал о поражении Динамо-Брест в финале Кубка Беларуси.
Полная версия правил