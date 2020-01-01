Кривцов: В УПЛ Рух будет бороться за первую шестерку

Игрок "горняков" отметил, что в матче против Динамо львовяне выглядели убилительнее.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал товарищеский поединок против Руха в рамках подготовки к возобновлению сезона.

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“Была хорошая игра. Считаю, что в положительном плане этот поединок был воспринят как нами, так и игроками Руха. Понравилось, что Рух играл в содержательный футбол.

Они старались выходить из обороны в атаку через пас, комбинировать, а не просто бить мяч вперед. Я смотрел поединок львовян с Динамо.

Как по мне, Рух выглядел убедительнее. Думаю, эта команда будет бороться в УПЛ за первую шестерку. Им не было смысла в товарищеской игре играть в оборонительный футбол. Наш соперник пытался играть в атакующий футбол.

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Ребята показали себя с лучшей стороны. Думаю, у Руха не было еще игр такого уровня. Позавчера команда сыграла с Динамо, затем с Шахтером. Это очень хороший опыт для львовского клуба. Для нас это был хороший подготовительный матч перед поединком с Динамо.

Мы почувствовали игровые взаимосвязи, тактические моменты. Рух сегодня играл в атакующий футбол. Для нас это первая контрольная игра. Думаю, только плюсы можно занести в актив, как нам, так и Руху“, - цитирует Кривцова официальный сайт Руха.

Напомним, Шахтер обыграл Рух со счетом 4:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.