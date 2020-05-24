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Луческу: Шахтер потерял три года, когда командой руководил Фонсека

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Румынский специалист оказался недоволен работой португальца Паулу Фонсеки в Шахтере.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу прокомментировал победу “горняков“ в товарищеском матче против Руха, а также раскритиковал работу экс-наставника команды Паулу Фонсеки.

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“Шахтер потерял три года, но теперь они делают то, что должны были делать. Только сейчас они прониклись философией президента клуба. На протяжении трех лет, когда командой руководил Фонсека, молодые игроки не продвигались вперед.

Я смотрел товарищеский матч Шахтера с Рухом. Вижу, что молодые игроки очень заинтересованы. Уверен, через год-два у нас будет такая же сильная команда.

Сейчас все из молодежи Шахтера - очень хорошие игроки. Тете, Соломон, Додо и остальные. На данный момент очень важно - это давать им больше играть“, - заявил Луческу в рамках программы Великий футбол.

Ранее Мирча Луческу заявил, что Ярослав Ракицкий покинул Шахтер из-за Паулу Фонсеки.

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Теги: Мирча Луческу, Паулу Фонсека, Шахтер, Шахтер Донецк, футбол
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