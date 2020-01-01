Степаненко: Цель Шахтера неизменна - выиграть чемпионат

Игрок хочет, чтобы УПЛ возобновилась через неделю.

Футболист Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал разгромную победу над Рухом (4:1) в рамках товарищеского матча.

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“Мы долго оставались без футбола, и важно было испытать себя именно в спарринге. Ведь на тренировках часто перестраховываешься, где-то бережешь ноги. А игра есть игра. Очень рад снова вернуться на поле. Важно сыграть и почувствовать футбол изнутри. Вроде бы все получалось, но время еще есть, чтобы набрать функциональные кондиции.



Тренеры распределили силы так, чтобы каждый футболист провел по тайму, почувствовал игровой тонус. Все ребята молодцы. Выложились и добыли победу. Думаю, Руху было тяжело. Недавно львовяне проводили спарринг и во втором тайме физически где-то не выдержали. Каждый решает свои задачи. Наша цель неизменна - выиграть чемпионат“, - рассказал Степаненко пресс-службе “горняков“.

Украинский полузащитник поделился мнением о возобновление чемпионата Украины.

“Я сторонник того, чтобы начать играть через неделю. Если, конечно, разрешит министерство здравоохранения, правительство. Мы сдали тесты 11 мая и начали тренироваться. Три недели - вполне достаточно, чтобы быть готовыми функционально“, - отметил игрок.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Рух.