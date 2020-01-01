Шахтер - Рух 4:1 видео голов и обзор товарищеского матча

"Горняки" одержали уверенную победу в спарринге против клуба из Львова.

Шахтер - Рух: видео голов ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер обыграл львовский Рух в товарищеском матче со счетом 4:1.

В этом матче забивали исключительно "горняки", причем даже в свои ворота - автоголом отличился Додо.

Отметим, что травму головы получил защитник Шахтера Николай Матвиенко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Рух:

Шахтер - Рух 4:1

Голы: Фернандо, 10, Марлос, 65 (с пенальти), Коноплянка, 73, Мораес, 81 - Додо, 9 (в свои ворота).

Шахтер (1-й тайм): Трубин - Додо, Витао, Хочолава, Болбат - Маркос, Патрик - Тете, Тайсон, Соломон - Фернандо.

Шахтер (2-й тайм): Пятов - Вакула, Кривцов, Матвиенко, Бондаренко - Степаненко, Пихаленок - Марлос, Коваленко, Коноплянка - Мораес.

Рух: Бандура - Романюк, Дуць, Белый, Мысык - Копина, Мартынюк, Брикнер, Бойчук - Синица, Беленький.