Матвиенко получил травму головы во время спарринга с Рухом

О степени серьезности травмы пока ничего неизвестно.

Донецкий Шахтер и львовский Рух провели товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Во время поединка травму получил защитник “горняков“ Николай Матвиенко. На 79 минуте неудачно приземлился на голову во время верховой борьбы. Некоторое время он провел на газоне, а потом его заменили на Александра Пихаленка.

На данный момент о степени серьезности травмы футболиста ничего неизвестно.

Эпизод с травмой можно посмотреть в видео полного матча Шахтер - Рух , начиная с 1:41:40.

Напомним, Шахтер разгромил Рух со счетом 4:1.