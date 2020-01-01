Матвиенко получил травму головы во время спарринга с Рухом
О степени серьезности травмы пока ничего неизвестно.
Донецкий Шахтер и львовский Рух провели товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению сезона.
Во время поединка травму получил защитник “горняков“ Николай Матвиенко. На 79 минуте неудачно приземлился на голову во время верховой борьбы. Некоторое время он провел на газоне, а потом его заменили на Александра Пихаленка.
На данный момент о степени серьезности травмы футболиста ничего неизвестно.
Эпизод с травмой можно посмотреть в видео полного матча Шахтер - Рух , начиная с 1:41:40.
Напомним, Шахтер разгромил Рух со счетом 4:1.
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