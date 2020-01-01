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Шахтеру - 84 года: Бедняков, Гайтана и фанаты со всего мира поздравили клуб с праздником

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Донецкий Шахтер празднует свой день рождения.

Шахтеру исполнилось 84 года
Шахтеру исполнилось 84 года
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер празднует день рождения - "горнякам" исполнилось 84 года. С этим событием клуб решили оригинально поздравить фанаты со всего света.

Болельщики на видео спели гимн донецкого клуба. Также участниками поздравления стали известные украинские личности - ведущий Андрей Бедняков и певица Гайтана. Видео было опубликовано на канале Шахтера в YouTube.

Ранее сообщалось, что главный тренер Шахтера Луиш Каштру приобщился к украинской культуре.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, футбол, Украина, вне игры, день рождения
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