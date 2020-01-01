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Шахтер разгромил Рух в товарищеском матче

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Украинские команды провели спарринг в рамках подготовки к возможному возобновлению сезона.
Шахтер обыграл Рух
Шахтер обыграл Рух
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер и Рух провели товарищеский матч в рамках восстановления формы и подготовки к возобновлению сезона.

Уже на 9-й минуте голом отличился игрок “горняков“ Додо, правда он отправил мяч в свои ворота. Но уже через минуту Фернандо восстановил паритет, и до конца тайма голов больше не было.

Во второй половине встречи забивали только дончане - Марлос забил с пенальти, и по голу себе в актив записали Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес.

В итоге Шахтер одержал победу со счетом 4:1. Для Руха же это уже второй поединок против лидеров украинского футбола - ранее львовяне сыграли с Динамо вничью (0:0).

Шахтер - Рух 4:1
Голы: Фернандо, 10, Марлос, 65 (с пенальти), Коноплянка, 73, Мораес, 81 - Додо, 9 (в свои ворота).

Шахтер (1-й тайм): Трубин - Додо, Витао, Хочолава, Болбат - Маркос, Патрик - Тете, Тайсон, Соломон - Фернандо.

Шахтер (2-й тайм): Пятов - Вакула, Кривцов, Матвиенко, Бондаренко - Степаненко, Пихаленок - Марлос, Коваленко, Коноплянка - Мораес.

Рух: Бандура - Романюк, Дуць, Белый, Мысык - Копина, Мартынюк, Брикнер, Бойчук - Синица, Беленький.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Рух, товарищеский матч, спарринг, футбол
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