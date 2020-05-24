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Стадион Черноморец продали на аукционе иностранной компании

Комментариев: 2
Одесский стадион продали с семнадцатой попытки.
Стадион Черноморец
Стадион Черноморец
ФК Черноморец

Известный одесский стадион Черноморец был продан на аукционе за 193 миллиона гривен.

Как сообщает портал Думская, эту информацию уже подтвердили в Фонде гарантирования вкладов физлиц. Имущественный комплекс приобрела иностранная компания, по некоторым данным - американская.

Отмечается, что торги состоялись 22 мая по голландской модели аукциона. Стартовая цена составляла 139 миллиона 895 тыс гривен.

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При этом отмечается, что впервые стадион пытались продать еще в мае прошлого года за 1 миллиард 139 миллионов гривен, и с тех пор было 16 неудачных попыток его продать.

Только на 17-й раз его продали за сумму, которая меньше на 946 миллионов 895 тысяч от первоначальной цены.

Также источник сообщает, что помимо самой арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца стадиона Имэксбанка требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.

Ранее сообщалось, что Черноморец объявил о снижении зарплат футболистам из-за кризиса.

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Теги: Украина, стадион Черноморец, Одесса, футбол, вне игры
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.05.2020, 13:52
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гость
новая баклаборатория
гость  (аноним)  24.05.2020, 13:50
Оценка:  0
гость
делёж начался. продавайте всё шо есть - или будет поздно
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