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Шахтер - Рух: видео онлайн-трансляция товарищеского матча

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Шахтер - Рух: видео онлайн-трансляция
Шахтер - Рух: видео онлайн-трансляция
ФК Шахтер Донецк

В Украины клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона и проводят товарищеские матчи.

Сегодня, 24 мая, на стадионе ТБ Святошин, состоится товарищеская встреча между лидерами УПЛ и Первой лиги - донецким Шахтером и львовским Рухом.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча, который начнется в 10:50 по киевскому времени:

Ранее сообщалось, что Динамо и Рух не смогли выявить сильнейшего.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Рух, видео, онлайн-трансляция, футбол, Украина, товарищеский матч, спарринг
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