Шахтер - Рух: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
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В Украины клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона и проводят товарищеские матчи.
Сегодня, 24 мая, на стадионе ТБ Святошин, состоится товарищеская встреча между лидерами УПЛ и Первой лиги - донецким Шахтером и львовским Рухом.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча, который начнется в 10:50 по киевскому времени:
Ранее сообщалось, что Динамо и Рух не смогли выявить сильнейшего.
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