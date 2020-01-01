Шахтер - Рух: видео онлайн-трансляция товарищеского матча

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Шахтер - Рух: видео онлайн-трансляция ФК Шахтер Донецк

В Украины клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона и проводят товарищеские матчи.

Сегодня, 24 мая, на стадионе ТБ Святошин, состоится товарищеская встреча между лидерами УПЛ и Первой лиги - донецким Шахтером и львовским Рухом.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча, который начнется в 10:50 по киевскому времени:

Ранее сообщалось, что Динамо и Рух не смогли выявить сильнейшего.