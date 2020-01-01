Экс-игрок Металиста покончил с собой
Милян Мрдакович выстрелил себе в голову.
Бывший нападающий Металлиста Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает sportske.net.
Отмечается, что 38-летний серб совершил самоубийство в съемной квартире в центре Белграда, где он жил со своей девушкой.
Сообщается, что Мрдакович сел на кровать и со словами “я больше не могу“ застрелился. Девушка сбежала из квартиры и позвонила в полицию.
Мрдакович также известен своими выступлениями за Андерлехт, Гент, РБ Зальцбург, Виторию, Маккаби Тель-Авив и команды из Греции, Сербии, Китая и Кипра.
Футболист защищал цвета Металлиста в сезоне-2005/06.
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