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Экс-игрок Металиста покончил с собой

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Милян Мрдакович выстрелил себе в голову.
Милян Мрдакович
Милян Мрдакович
reprezentacija.rs

Бывший нападающий Металлиста Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает sportske.net.

Отмечается, что 38-летний серб совершил самоубийство в съемной квартире в центре Белграда, где он жил со своей девушкой.

Сообщается, что Мрдакович сел на кровать и со словами “я больше не могу“ застрелился. Девушка сбежала из квартиры и позвонила в полицию.

Мрдакович также известен своими выступлениями за Андерлехт, Гент, РБ Зальцбург, Виторию, Маккаби Тель-Авив и команды из Греции, Сербии, Китая и Кипра.

Футболист защищал цвета Металлиста в сезоне-2005/06.

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Теги: футбол, вне игры, Металлист, Милян Мрдакович, самоубийство
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