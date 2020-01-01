Стали известны детали травм Цыганкова и Шапаренко

Киевляне испытывают кадровые проблемы перед стартом сезона.

Врач киевского Динамо Андрей Шморгун рассказал о травмированных игроках команды.

“У Йосипа Пиварича повреждена икроножная мышца. Он повредился две с половиной недели назад, еще неделю он будет работать индивидуально, после чего вернется в общую группу.

У Мохаммеда Кадири обострилась старая травма. Мы его поберегли в матче с Рухом, он пропустит несколько дней.

У Георгия Цитаишвили шейный миозит. После удара головой по мячу заклинило шею. Поэтому он пропустил матч.

Виктор Цыганков проходит лечение после повреждения передней поверхности бедра. Еще неделю он будет заниматься по индивидуальной программе. Витя уже приступил к беговой работе.

У Николая Шапаренко мышечное повреждение задней поверхности бедра. Еще неделю он будет работать индивидуально, но он уже приступил к беговой работе, готовится к возвращению в группу.

Что касается Ибрагима Каргбо - он уже восстановился после травмы, полученной на сборах, и принимает участие в тренировках.

Возможно, какие-то изменения в тренировочном процессе игроков, по сравнению с обычным, имели место. Хотя, как правило, подобное часто бывает на предсезонных сборах, когда активизируется работа, и могут проявляться как обострения старых травм, так и новые мышечные повреждения.

Возможно, повреждения могут быть связаны с началом тренировок в общей группе, игровых серий“, - цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

Ранее Динамо сыграло вничью с Рухом в первом матче после карантина.