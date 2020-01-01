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Де Пена: В матче против Шахтера нужно набирать три очка

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Уругваец уверен, что команда подойдет к возобновлению сезона в лучшей форме.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Карлос де Пена высказался о предстоящем матче с Шахтером.

“Времени более, чем достаточно. Лично я хотел бы, чтобы чемпионат возобновился уже на следующих выходных. Но раз эту дату сдвинули на 6 июня, у нас будет лишняя неделя в запасе на подготовку. Итого мы проведем 20-25 дней тренировок перед возобновлением сезона.

Думаю, тренер рассчитывает на каждого из нас, ведь мы проведем много матчей за небольшой период времени. Надеюсь, что к игре с Шахтером мы подойдем в нашей лучшей форме и без травм, ведь это важная игра для нас. Нужно набирать в ней три очка, как и в остальных“, - цитирует футболиста пресс-служба Динамо.

Напомним, ранее Динамо сыграло вничью с Рухом в рамках товарищеского поединка.

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Теги: футбол, Карлос де Пена, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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