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Бенито: В матче с Рухом нам не повезло

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Новичок киевлян рад вернуться на поле.
Бенито
Бенито
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Бенито прокомментировал ничью (0:0) в товарищеском матче против Руха.

“Это была хорошая игра с интересным соперником. Думаю, этот матч стал проверкой для нас, на каком этапе подготовке к возобновлению сезона находимся. Рух - добротная команда, уровня Первой лиги. Они продемонстрировали хороший футбол, действовали вместе.

Нам не повезло. У нас были хорошие моменты для взятия ворот, но не смогли забить. Это футбол, нужно дальше работать и придерживаться своих принципов.

Чувствую себя хорошо. Это прекрасно вернуться на поле и делать то, что любишь. Но это ощущаю не только я, но и все мои партнеры по команде. Мы счастливы, что полноценно тренируемся и сейчас время взяться за работу“, - цитирует футболиста прес-служба киевского клуба.

Смотрите также видео обзор матча Динамо - Рух.

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Теги: футбол, Бенито, Динамо
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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