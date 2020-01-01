Суркис - о матче с Рухом: Футбол начался - это главный вывод

Функционер получил большое удовольствие от того, что футбол возобновился.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал итоговую нулевую ничью с Рухом в рамках контрольного матча.

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“Получил огромное удовольствие от того, что наконец-то возобновился футбол. Спарринг был хорошим. Рух - приличная команда с большой самоотдачей, которая может играть в Премьер-лиге.

Учитывая, что после карантина команды готовы процентов на 50, игра мне понравилась. Футбол начался - это главный вывод, который мы можем сделать после этого поединка“, - рассказал Суркис в интервью пресс-службе Руха.

Вашему вниманию обзор матча.