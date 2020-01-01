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Динамо - Рух 0:0 обзор товарищеского матча

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Команды не сумели выявить сильнейшего.

Динамо - Рух: обзор товарищеского матча
Динамо - Рух: обзор товарищеского матча
ФК Динамо Киев

Сегодня, 22 мая, состоялся первый поединок после двухмесячной паузы в украинском футболе.

В рамках товарищеского матча встретились киевское Динамо и львовский Рух. Команды не смогли выявить сильнейшего, сведя игру в нулевую ничью.

Вашему вниманию обзор матча Динамо Киев - Рух:

Динамо Киев - Рух - 0:0

Динамо Киев: Бущан (Бойко, 46) - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера (Андриевский, 68) - Буяльский (Дуэлунд, 58), Сидорчук (Бенито, 68) - Вербич (Де Пена, 58), Андриевский (Караваев, 46), Шепелев (Сирота, 74) - Н. Русин (Соль, 58).

Рух: Мысак - Сакив (Мысык, 68), Дуць, Белый (Романюк, 77), Заставный (Копина, 60) - Мартынюк (Коробенко, 74), Брикнер (Калюжний, 58) - Синица (Ардазишвили, 62), Бойчук (Козловский, 77), Р. Русин (Биленький, 46) - Кондраков (Кухаревич, 67).

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Теги: Динамо Киев, Рух, товарищеский матч, обзор матча, видео
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