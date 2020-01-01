Стало известно, сколько клубы УПЛ платят за тестирование на коронавирус

Команды тратят более 100 тысяч гривен за полное тестирование всего состава.

Стало известно, сколько клубы чемпионата Украины тратят на разовое тестирования на коронавирус.

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По информации meta-ratings, стоимость процедуры для 60 человек (футболисты, тренера, персонал) стоит около 120 тысяч гривен.

В данную сумму также входит вызов специальной лаборатории для забора тестов. Результаты тестирование приходят в течение 36 часов.

Отметим, что УАФ готовит медицинский протокол к возвращению официальных матчей.

Напомним, что УПЛ возобновится 30 мая.