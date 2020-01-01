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Стало известно, сколько клубы УПЛ платят за тестирование на коронавирус

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Команды тратят более 100 тысяч гривен за полное тестирование всего состава.
Николай Матвиенко
Николай Матвиенко
ФК Шахтер Донецк

Стало известно, сколько клубы чемпионата Украины тратят на разовое тестирования на коронавирус.

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По информации meta-ratings, стоимость процедуры для 60 человек (футболисты, тренера, персонал) стоит около 120 тысяч гривен.

В данную сумму также входит вызов специальной лаборатории для забора тестов. Результаты тестирование приходят в течение 36 часов.  

Отметим, что УАФ готовит медицинский протокол к возвращению официальных матчей. 

Напомним, что УПЛ возобновится 30 мая.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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