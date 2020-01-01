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Попов рассказал, чего не хватило для победы над Рухом

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Киевский клуб провел первый матч впервые за два месяца.
Денис Попов
Денис Попов
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Денис Попов прокомментировал нулевую ничью с Рухом в рамках товарищеского матча.

“Эмоции и чувства позитивные. Рад вернуться на поле, сыграть наконец в футбол. Хоть матч и неофициальный. Сыграл 90 минут, чувствую себя хорошо, но, мне кажется, нужно еще набрать, чтобы было идеально.

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Были моменты и хорошие, и плохие - без этого никуда. Конечно, плохо, что не забили. Хотя моменты у нас были хорошие. Просто не хватило реализации непосредственно в моментах. В принципе, особых замечаний не было“, - отметил Попов.

Также украинский защитник поделился мнением о готовности Динамо к предстоящему поединку против донецкого Шахтера в рамках чемпионата Украины.

“Насколько готовы - покажет непосредственно игра. А готовиться начнем, наверное, уже после выходного. Завтра у нас еще одна тренировка. Думаю, с новой недели начнем готовиться непосредственно к этому матчу.

Понятное дело, все соскучились по играм. По любым играм, даже сегодняшний товарищеский матч был для нас долгожданным“, - рассказал игрок в интервью пресс-службе команде.

Напомним, что Шахтер может провести домашний матч с Динамо в Киеве.

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Теги: Денис Попов, Динамо Киев, Рух, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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