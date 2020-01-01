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Заря разорвала контракт с легионером

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Лазио не сыграл ни одного матча за первую команду.
Лазио
Лазио
ФК Заря

Заря на своем официальном сайте объявила об уходе защитника Лазио.

Отмечается, что контракт между сторонами был расторгнут по обоюдному согласию. Бразильцу разрешили индивидуально тренироваться на базе клуба до открытия границ.

“Мне очень приятно было работать в Заре. Здесь все ко мне хорошо относились. Буду вспоминать это время с теплотой. С надеждой и верой смотрю в будущее и, надеюсь, скоро наступит новый этап моей карьеры“, - отметил футболист.

Напомним, Лазио перешел в стан луганчан летом прошлого года, но так и не смог закрепиться в первой команде.

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Теги: футбол, Заря, Лазио
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Источник: zarya-lugansk.com

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