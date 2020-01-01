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Назарина: Времени на подготовку к возобновлению сезона не так уж и много

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Футболист считает, что две недели - это слишком маленький срок для подготовки.
Егор Назарина
Егор Назарина
ФК Карпаты Львов

Хавбек Карпат Егор Назарина высказался о возобновлении сезона в чемпионате Украины, которое запланировано на 30 мая.

“На самом деле времени на подготовку к возобновлению сезона не так уж и много, как бы хотелось. Две недели после двухмесячного перерыва - слишком мало, но ничего не поделаешь, так сложились обстоятельства. Придется готовиться в ускоренном режиме.

Несмотря на это я надеюсь, что мы подойдем к первому поединку в хороших физических кондициях, и в дальнейшем уже по ходу сезона будем приобретать оптимальную форму“, - приводит слова игрока официальный сайт “львов“.

Напомним, с 22 мая в Украине разрешили проведение спортивных мероприятий до 50 человек.

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Теги: футбол, Егор Назарина, Карпаты, чемпионат Украины, УПЛ
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