Назарина: Времени на подготовку к возобновлению сезона не так уж и много

Футболист считает, что две недели - это слишком маленький срок для подготовки.

Хавбек Карпат Егор Назарина высказался о возобновлении сезона в чемпионате Украины, которое запланировано на 30 мая.

“На самом деле времени на подготовку к возобновлению сезона не так уж и много, как бы хотелось. Две недели после двухмесячного перерыва - слишком мало, но ничего не поделаешь, так сложились обстоятельства. Придется готовиться в ускоренном режиме.

Несмотря на это я надеюсь, что мы подойдем к первому поединку в хороших физических кондициях, и в дальнейшем уже по ходу сезона будем приобретать оптимальную форму“, - приводит слова игрока официальный сайт “львов“.

Напомним, с 22 мая в Украине разрешили проведение спортивных мероприятий до 50 человек.