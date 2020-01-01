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Экс-игрок Динамо: Первые впечатления от Киева были достаточно неоднозначными

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Роберто Нанни не чувствовал себя важным игроком.
Роберто Нанни
Роберто Нанни
C9N

Экс-форвард Роберто Нанни рассказал о периоде своей карьеры в составе киевлян.

“Первые впечатления от Киева были достаточно неоднозначными, но потом мне понравился этот город. Однако мне не хватало игровой практики. В Динамо, по сравнению с другими командами, я не чувствовал себя важным игроком. В других же клубах я чувствовал, что я нужен.

Первые три месяца я очень плохо себя чувствовал. Я мог часто запереться в комнате и плакать. Я скучал по жизни в Буэнос-Айресе. В Киеве я был один и совсем не играл.

От меня были большие ожидания, но я забил столько, сколько мне дали времени. Если бы я сыграл два-три сезона и ничего бы не забил, тогда можно было бы говорить о чем-то“, - сказал Нанни в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, Нанни перебрался в Динамо летом 2003 года. Его контракт с “бело-синими“ был рассчитан до 2008 года, но футболисту так и не удалось закрепиться в основе.

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Теги: футбол, Динамо, Роберто Нанни
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