Защитник Шахтера получил травму на тренировке

Валерий Бондарь не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Защитник Шахтера Валерий Бондарь получил повреждение на одной из тренировок. Об этом сообщает официальный сайт “горняков“.

По итогам медицинского обследования у футболиста диагностировали перелом левой лодыжки большеберцовой кости.

Отмечается, что из-за травмы украинец пропустит около трех месяцев.

В этом сезоне Бондарь провел 10 матчей в составе Шахтера, где забил один гол.