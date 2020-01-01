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Защитник Шахтера получил травму на тренировке

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Валерий Бондарь не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Валерий Бондарь
Валерий Бондарь
ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Валерий Бондарь получил повреждение на одной из тренировок. Об этом сообщает официальный сайт “горняков“.

По итогам медицинского обследования у футболиста диагностировали перелом левой лодыжки большеберцовой кости.

Отмечается, что из-за травмы украинец пропустит около трех месяцев.

В этом сезоне Бондарь провел 10 матчей в составе Шахтера, где забил один гол.

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Теги: футбол, Валерий Бондарь, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: shakhtar.com

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