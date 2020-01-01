Защитник Шахтера получил травму на тренировке
Валерий Бондарь не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Защитник Шахтера Валерий Бондарь получил повреждение на одной из тренировок. Об этом сообщает официальный сайт “горняков“.
По итогам медицинского обследования у футболиста диагностировали перелом левой лодыжки большеберцовой кости.
Отмечается, что из-за травмы украинец пропустит около трех месяцев.
В этом сезоне Бондарь провел 10 матчей в составе Шахтера, где забил один гол.
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