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Президент ПФЛ: Нас волнует судьба третьего места в Первой лиге

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Функционер отметил, что он вместе с клубами сформируют позицию и предложат УАФ решение ситуации.
Сергей Макаров
Сергей Макаров
ПФЛ

Президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров рассказал о вариантах возобновления сезона в Первой лиге Украины.

“Все будет решать исполком. Мы с клубами договорились, что сформируем свою позицию. Особенно нас волнует судьба третьего места. Напомню, с третьего по шестое место у команд равное количество очков. Не хотелось бы решать судьбу путевки в элиту по дополнительным показателям. Сформируем позицию с клубами и выйдем с ней на исполком УАФ.

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Мы придерживаемся рекомендаций УЕФА, которые, правда, разработаны для клубов высших дивизионов. Идеальный случай - доигровка чемпионата по существующему регламенту.

Если это не получается, то доиграть в другом формате с максимальным соблюдением спортивного принципа. Если такое не получается, тогда уже решать по текущим таблицам“, - цитирует Макарова сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, Первую лигу Украины не будут доигрывать по регламенту в полном виде, а Вторую лигу завершили досрочно.

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Теги: Первая Лига Украины, Украина, футбол, Сергей Макаров
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