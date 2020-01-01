Динамо сегодня проведет первый матч после паузы из-за коронавируса
Помимо Динамо товарищеский поединок проведет Александрия и Ворскла.
В Украине наконец-то возвращается футбол, который два месяца был на паузе из-за пандемии коронавируса.
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Сегодня, 22 мая, начался новый этап ослабления карантина В связи с этим некоторые украинские клубы решили провести товарищеские поединки, чтобы лучше подготовится к возобновлению сезона в УПЛ.
Так, киевское Динамо проведет спарринг с львовским Рухом. Встреча начнется 22 мая в 14:00. Также между собой проведут матч Александрия и Ворскла, а еще один поединок проведу Львов и Минай.
Вашему вниманию полное расписание спаррингов украинских команд.
Полная версия правил