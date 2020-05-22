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Морозюк: Вылет Динамо из Лиги Европы шоком не стал

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Защитник заявил, что киевлянам нужно многое поменять в своей игре.
Николай Морозюк
Николай Морозюк
ФК Динамо Киев

Экс-защитник киевского Динамо Николай Морозюк, ныне выступающий за турецкий Ризеспор, заявил, что "бело-синим" нужно серьезные изменения, чтобы показывать лучшие результаты.

"Вылет Динамо из Лиги Европы шоком не стал. Я знаю, как они провели каждый матч в группе. Мне больно смотреть, как складывался для них групповой турнир, ведут борьбу за второе место.

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Нужно менять многое. За последние годы в Динамо давали результат те, кто приходил с новыми идеями. Я тоже могу стать тренером, исповедовать динамовский стиль.... Ну какой динамовский стиль?

Если бы Лобановский был живой в наше время, его видение футбола кардинально бы отличалась, чем 20 лет назад. Некоторые все еще застряли в 98 году. Скрипник в Динамо? Когда Заря под его руководством водит за нос Динамо - это удар по самолюбию", - цитирует Морозюка сайт ТК Футбол.

Ранее экс-игрок Динамо Флориан Чернат заявил, что в Румынии были удивлены, что Динамо вылетело из группы Лиги Европы.

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Теги: Николай Морозюк, Динамо, Динамо Киев, футбол, критика
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.05.2020, 09:24
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гость
Менять надо тренеров, в первую очередь. Схемы в футболе давно поменялись, а Динамо все живет старыми кадрами.
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