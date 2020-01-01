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Экс-хавбек Динамо: Мне понравились Цыганков и Шапаренко

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Флориан Чернат также напомнил фанатам, что нужно поддерживать команду, даже если она проигрывает.
Флориан Чернат (справа)
Флориан Чернат (справа)
ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Румынии Флориан Чернат назвал игроков "бело-синих", игра которых ему нравится.

"Кого из нынешнего состава киевлян могу выделить? Мне понравились Цыганков и Шапаренко, который играет под 10-м номером.

В мировом футболе? Есть много молодых перспективных игроков. Могу назвать Фила Фодена из Манчестер Сити, 17-летнего Ансу Фати из Барселоны", - приводит слова Черната официальный сайт Динамо.

Также Флориан обратился к болельщикам Динамо.

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"Болельщики должны понимать, что хоть команда не всегда выигрывает, но игроки стараются делать все ради победы. В этом и прелесть футбола, там случается много сюрпризов. Поэтому болельщики должны поддерживать свою команду и быть с ней все время, если, конечно, ее любят.

Футбол без поддержки фанов - для меня это не футбол. Игры без зрителей можно сравнить с тишиной в театре. А настоящий футбол - совсем не такой", - добавил экс-футболист.

Ранее Флориан Чернат отметил, что его удивил вылет Динамо в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

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Теги: Флориан Чернат, Динамо, Динамо Киев, Украина, футбол
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