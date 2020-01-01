Футболист Динамо: Футбол без фанатов - как человек без души

Игроку будет тяжело играть при пустых трибунах.

Футболист киевского Динамо Мохаммед Кадири рассказал о возобновление тренировочного процесса после паузы, которая возникла из-за пандемии коронавируса.

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“В принципе, никаких сложностей не возникло, чтобы вернуться после паузы. Наоборот, на карантине мы хоть и тренировались по домам, но никто не понимал, работая самостоятельно, насколько правильно выполняет то или иное упражнение. Сейчас же мы находимся в общей группе, и все нагрузки воспринимаются гораздо легче.

Очень тяжело будет настраиваться на игре при пустых трибунах. Очень непривычно будет не видеть наших болельщиков на трибунах. Футбол без фанатов - как человек без души. Но надо будет играть, и стараться в каждом матче добиваться результата. Надеюсь, что в следующем сезоне подобной ситуации больше не повторится.

В принципе, без разницы, где играть, ведь наших болельщиков все равно не будет на трибунах. Единственный плюс в том, что не надо будет растрачивать силы на разъезды“, - рассказал футболист в интервью пресс-службе Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо и Шахтер проведут товарищеские матчи против Руха.