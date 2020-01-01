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Чернат: Даже в Румынии были удивлены тому, что Динамо вылетело из группы Лиги Европы

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Игрок следит за киевским клубом.
Флориан Чернат
Флориан Чернат
ФК Динамо Киев

Бывший футболист киевского Динамо Флориан Чернат был шокирован тому, что украинский клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы в нынешнем сезоне.

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“Иногда выходит смотреть еврокубковые матчи. Даже в Румынии обсуждали, почему Динамо не вышло из группы с не самыми сильными соперниками - Мальме, Копенгагеном и Лугано.

Думаю, ответ заключается в том, что у киевлян сейчас молодые игроки, у них еще нет большого опыта. Думаю, если не через год, то через года два эта команда станет очень сильной. Футболисты лучше узнают друг друга и поймут, как взаимодействовать на поле.

В то время, когда я приехал в Динамо, в команде были футболисты, много лет игравшие вместе - Шовковский, Ващук, Дмитрулин, Головко, Белькевич, Хацкевич, Гусин и другие. Они чувствовали друг друга и знали, куда бежать и где ожидать передачу. Думаю, скоро в “Динамо” так будет снова“, - рассказал игрок пресс-службе Динамо.

Ранее Чернат рассказал, как освоился к тренировкам Лобановского.

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Теги: Динамо Киев, футбол, Флориан Чернат
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Источник: dynamo.kiev.ua

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