Чернат: Даже в Румынии были удивлены тому, что Динамо вылетело из группы Лиги Европы

Игрок следит за киевским клубом.

Бывший футболист киевского Динамо Флориан Чернат был шокирован тому, что украинский клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы в нынешнем сезоне.

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“Иногда выходит смотреть еврокубковые матчи. Даже в Румынии обсуждали, почему Динамо не вышло из группы с не самыми сильными соперниками - Мальме, Копенгагеном и Лугано.

Думаю, ответ заключается в том, что у киевлян сейчас молодые игроки, у них еще нет большого опыта. Думаю, если не через год, то через года два эта команда станет очень сильной. Футболисты лучше узнают друг друга и поймут, как взаимодействовать на поле.

В то время, когда я приехал в Динамо, в команде были футболисты, много лет игравшие вместе - Шовковский, Ващук, Дмитрулин, Головко, Белькевич, Хацкевич, Гусин и другие. Они чувствовали друг друга и знали, куда бежать и где ожидать передачу. Думаю, скоро в “Динамо” так будет снова“, - рассказал игрок пресс-службе Динамо.

Ранее Чернат рассказал, как освоился к тренировкам Лобановского.