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Президент Интернасьонала: Мы заинтересованы в возвращение Тайсона

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На бразильца претендует большое количество европейских команд.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахер Донецк

Президент Интернасьонала Марсело Мадейрос прокомментировал интерес бразильского клуба к игроку донецкого Шахтера Тайсона. 

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“У нас состоялся разговор с ним. Он - кумир, он важен для нашего клуба. Мы заинтересованы в том, чтобы заполучить Тайсона.

Но дело в том, что не только мы хотим приобрести его. Интерес к нему проявляют влиятельные европейские клубы. Но Интернасьонал всегда открыт к возвращению Тайсона“, - приводит слова президента Revista Colorada.

Ранее Тайсон рассказал, когда хочет перейти в Интернасьонал.

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Теги: Интернасьонал, Марсело Мадейрос, Тайсон, Шахтер Донецк, Шахтер, футбол
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