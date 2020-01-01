Президент Интернасьонала: Мы заинтересованы в возвращение Тайсона
На бразильца претендует большое количество европейских команд.
Президент Интернасьонала Марсело Мадейрос прокомментировал интерес бразильского клуба к игроку донецкого Шахтера Тайсона.
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“У нас состоялся разговор с ним. Он - кумир, он важен для нашего клуба. Мы заинтересованы в том, чтобы заполучить Тайсона.
Но дело в том, что не только мы хотим приобрести его. Интерес к нему проявляют влиятельные европейские клубы. Но Интернасьонал всегда открыт к возвращению Тайсона“, - приводит слова президента Revista Colorada.
Ранее Тайсон рассказал, когда хочет перейти в Интернасьонал.
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