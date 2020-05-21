"Возвращение": Нападающий Динамо вспомнил о периоде в Реале

Испанец поделился ностальгическим фото со времен выступлений за мадридский клуб.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль в Instagram поделился ностальгическим фото.

Испанский футболист опубликовал фотографию, на котором празднует забитый гол за “сливочных“.

“Возвращение“, - хэштэгом написал Соль под фото.

Напомним, что Соль является воспитанником мадридского Реала. За первую команду нападающему не удалось дебютировать, но он выступал за второй состав “сливочных“.

Ранее Соль рассказал, кем бы стал, если бы не занимался футболом.