Исполком УАФ утвердил города, которые смогут принять матчи сборной Украины до 2022 года

Всего в списке оказалось восемь городов.

Исполком УАФ утвердил список городов и стадионов, которые смогут принимать матчи сборной Украины в период 2020-2022 годов.

Всего в списке оказалось восемь городов, которые поделены на определенные категории.

Только товарищеские матчи смогут принять арена Авангард в Ужгороде и стадион имени Бутовского в Полтаве.

Товарищеские поединки и квалификационные матчи на ЧМ будут проходить на Днепр-Арене в Днепре, на стадионе Черноморец в Одессе и Славутич-Арене в Запорожье.

На НСК Олимпийском (Киев), ОСК Металлист (Харьков) и Львов-Арене (Львов) будут проходить все виды матчей: товарищеские, квалификация на ЧМ и Лига наций.

Ранее стала известна судьба Первой и Второй лиги.