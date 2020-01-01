Исполком УАФ утвердил города, которые смогут принять матчи сборной Украины до 2022 года
Всего в списке оказалось восемь городов.
Исполком УАФ утвердил список городов и стадионов, которые смогут принимать матчи сборной Украины в период 2020-2022 годов.
Всего в списке оказалось восемь городов, которые поделены на определенные категории.
Только товарищеские матчи смогут принять арена Авангард в Ужгороде и стадион имени Бутовского в Полтаве.
Товарищеские поединки и квалификационные матчи на ЧМ будут проходить на Днепр-Арене в Днепре, на стадионе Черноморец в Одессе и Славутич-Арене в Запорожье.
На НСК Олимпийском (Киев), ОСК Металлист (Харьков) и Львов-Арене (Львов) будут проходить все виды матчей: товарищеские, квалификация на ЧМ и Лига наций.
Ранее стала известна судьба Первой и Второй лиги.
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